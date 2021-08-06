الإسماعيلي يهزم العدالة السعودي بثلاثية استعدادًا للأهلي

نجح الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز على فريق العدالة السعودي بثلاثية نظيفة وديًا، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد النادي الاسماعيلي.

وبدأ ايهاب جلال المدير الفنى للدراويش اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد ايهاب، مصطفى الزناري، عماد حمدي، محمد بيومي

خط الوسط: عمر الوحش، محمد حسن، محمد الضرف

خط الهجوم: زياد طارق، بينسون شيلونجو ، محمد الشامي

وانتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي قبل أن يدخل محمد مجدي بدلاً من صبحي مع انطلاق الشوط الثاني، كما شارك محمد نصر و مصطفى فارس بدلاً من الزناري و محمد إيهاب.

وأحرز محمد الشامي هدف الدراويش الأول قبل أن يضيف شيلونجو الثاني و يختتم الشامي أهداف الفريق بالهدف الثالث في الوقت الذي أضاع فيه نادي العدالة ركلة جزاء.

ويسعى ايهاب جلال المدير الفنى للدراويش لإعداد لاعبيه بأفضل صورة ممكنة قبل مواجهة الأهلي المرتقبة يوم الأربعاء المقبل على ستاد الإسكندرية.