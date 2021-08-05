بلومبرج: قانون بايدن للبنية التحتية يمس الأمريكيين جميعا

قال البيت الأبيض، في بيان له اليوم الأربعاء، إن ولايتي كاليفورنيا وتكساس بصدد الحصول على أكثر من 25 مليار دولار لإعادة بناء الطرق السريعة في حال أقر الكونجرس اتفاقًا بين الحزبين بشأن البنية التحتية.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيان يهدف لحث المشرعين على دعم التشريع الذي تبلغ قيمته 550 مليار دولار والذي يخضع هذا الأسبوع للمناقشة في الكونجرس الأمريكي، مع احتمال إقراره في أقرب وقت بنهاية هذا الأسبوع.

وتابعت بلومبرج أن مشروع القانون سوف يمس الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد،حيث إنه سيقدم إعانات لتحسين الطرق التي يستخدمونها، والمياه التي يشربونها والشبكات الكهربائية التي تزود منازلهم وشركاتهم بالطاقة.

كما أن العديد من الصناعات والمناطق في البلاد ستستفيد من مشروع القانون، لكن بعض الجمهوريين اشتكوا من أن ذلك سيضيف الكثير إلى الدين الاتحادي، ودفعوا بأن تكلفته لا يتم تعويضها عن طريق تنفيذ تخفيضات في الإنفاق الاتحادي في قطاعات أخرى أو زيادة في الإيرادات.