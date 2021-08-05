يحيي لبنان الذكرى السنوية الأولى للانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تواصل فيه عائلات الضحايا المطالبة بالعدالة والمساءلة.

وأعرب معظم أسر الضحايا عن استيائهم من مرور عام على الانفجار، وما زال من غير الواضح من أحضر وخزن بشكل غير ملائم الشحنة الكبيرة من نترات الأمونيوم التى تسببت في الانفجار.

وأعلن لبنان يوم حداد وطني لإحياء الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي أودت بحياة أكثر من 190 شخصا، وأسفرت عن جرح نحو ستة آلاف آخرين وشردت 300 ألف آخرين، بحسب وكالة الأناء الألمانية.

ومن المقرر إغلاق المتاجر والبنوك والشركات وستنكس المبانى الحكومية الأعلام.

ونظمت أسر الضحايا مسيرة إلى الميناء، حيث أقيمت الصلوات في الوقت المحدد لوقوع الانفجار فى الساعة 0604 مساء بالتوقيت المحلي.

يأتي ذلك في ظل الاستياء من بطء وتيرة التحقيق في أسباب الانفجار، وسط دعوات أهالي الضحايا للبرلمان برفع الحصانة عن النواب ومسؤولي الأمن اللبنانيين الذين يُتهمونهم بالإهمال لتسهيل محاكمتهم.

وعرضت فضائية "الميادين" صورة معاصرة لمرفا بيروت بعد عام على الانفجار المأساوي الذي وصفت العاصمة على أثره بالمدينة المنكوبة.

* تظاهرات واشتباكات بين الأمن ومحتجين

عرضت فضائية «الغد» مقطع فيديو يرصد تنظيم مئات اللبنانيين مسيرة حاشدة، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت.

وانطلقت المسيرة في شوارع العاصمة وحمل المشاركون الأعلام واللافتات المطالبة بمحاسبة المسئولين عن انفجار المرفأ.

كما انطلقت مسيرة أخرى للقطاع الطبي تحت مسمى «مسيرة القمصان البيض»، والذي تعرض إلى خسائر كبيرة إثر الانفجار، بالإضافة إلى جائحة كورونا.

* الرئيس يتحدث.. ولا جديد بعد عام

قال الرئيس اللبناني ميشال عون في خطاب متلفز مساء الثلاثاء :"أقول لعاصمتنا الحبيبة بيروت إن الحقيقة ستظهر وكل مذنب سيتلقى عقابه وستنهضون مجددا".

فيما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها يوم الثلاثاء أن التحقيق المحلي في الانفجار لم يف بالمعايير الدولية.

ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تبني قرار بتشكيل بعثة تحقيق دولية ومستقلة في الانفجار.

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية من الدرجة الأولى تعيشها لبنان،. وانهيار الاقتصاج وعدم توفير الأغذية والأدوية، بسبب عدم قدرة القيادات السياسية على تشكيل الحكومة أو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل.

* مؤتمر لدعم لبنان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر لدعم لبنان اليوم الأربعاء، إن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كل إمكاناتنا لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

ووجه الرئيس السيسي رسالة للشعب اللبناني الشقيق بأن لبنان الذي كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي، ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجددا ليكون مزدهرا وفريدا كما نحب أن نراه.

وعقد المؤتمر عبر الفيديو كونفرنس تحت عنوان المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني الشقيق والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبرعاية ودعم منظمة الأمم المتحدة.

وشارك في المؤتمر كل من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن والرئيس اللبناني ميشيل عون ومصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق والشيخ صباح الخالد الصباح رئيس وزراء الكويت، وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية ومجموعة كبيرة من السادة وزراء الخارجية لمختلف دول العالم.

* كيف حدثت الكارثة؟

في نفس اليوم من العام الماضي، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارين مدويين في كارثة خلفت وراءها بيروت مدينة منكوبة، وقتلى بالعشرات وآلاف المصابين.

الانفجار الضخم الذي وقع في مستودع يحوي نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت وامتد لمسافة أكثر من 20 كيلومترا، شعر به سكان الأردن وقبرص؛ وتسبب في وفاة ما يزيد على 100 مواطن، وإصابة عدة آلاف بحسب تقارير رسمية.