محافظ الإسكندرية يكرم العاملين بالديوان العام والأحياء من ذوي الهمم

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، العاملين من ذوي الهمم بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات الخدمية، خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية التنظيم والإدارة تحت رعاية المحافظة، وبحضور سحر عثمان مدير مديرية التنطيم والإدارة.

وفي كلمته؛ قال المحافظ إن التكريم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بأبنائها من ذوي الهمم، مضيفًا أن الإسكندرية رائدة في تكريم ودعم ورعاية أبنائها من ذوي الهمم في كافة القطاعات والمجالات المختلفة، وأن المحافظة حريصة بجميع قيادتها التنفيذية على تقديم كامل الدعم لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير كافة احتياجاتهم.

وتحدث عن عدد من المميزات التي خصصتها محافظة الإسكندرية لصالح أبنائها من ذوي الهمم، مشيراً إلى تخصيص كابينة بكبائن استانلي لصالح ذوي الهمم، ولأول مرة تم تخصيص جزء من شاطئ المندرة المجاني لصالح لذوي الهمم متوفر به جميع الخدمات والاحتياجات لهم، بالإضافة إلى التشديد على استيفاء الشروط الخاصة بذوي الهمم عند إصدار تراخيص المباني.

وأوضح إنشاء حديقة خاصة لذوي الهمم بالتعاون مع المجتمع المدني، كذلك فتح فصل جديد لمتعددي الإعاقة للعام الدراسي 2021 / 2022 بإدارة المنتزه التعليمية، وغيرها من الخدمات الأخرى الخدمية لهم.