أردوغان: أهم دعم في إخماد حرائق الغابات بتركيا جاء من أذربيجان

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، أن أذربيجان قدمت أهم قدر من الدعم في إخماد حرائق الغابات في البلاد.

وبحسب وكالة أنباء تريند الأذربيجانية، أشار أردوغان إلى أن أكثر من 50 دولة ومنظمة أرسلوا أو عرضوا دعما في إخماد حرائق الغابات.

وقال: "أود أن أشكرهم جميعا مجددا نيابة عني وعن الشعب. وأهم قدر من الدعم جاء من أذربيجان. وأرسلت أذربيجان حتى الآن نحو 200 من رجال الإطفاء حتى اليوم".

وبناء على تعليمات من رئيس أذربيجان، جرى إرسال مجموعتين من قوات الإطفاء من وزارة إدارة المواقف الطارئة وقدر كبير من المعدات إلى تركيا الشقيقة لإخماد حرائق الغابات والحيلولة دون انتشارها إلى منطقة أوسع.