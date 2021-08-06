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الإسماعيلي يطلب حضور مندوب عنه في التحقيق مع مجدي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:57 م

طلب عماد سليمان المشرف على الكرة بالإسماعيلي، حضور مندوب من النادي في التحقيقات مع عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأوليمبي والدراويش، بعد بيان الجبلاية المثير الذي كشف عن افتعال اللاعب أزمة خلال تواجده في أولمبياد طوكيو رفقة المنتخب المصري.

وقال سليمان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "عبدالرحمن مجدي مرتبط لدينا بتعاقد، لذلك حينما يوقف يجب علينا أن نعرف جيدا ما حدث وماذا دار"، مشددا على أن النادي لديه الحق في تصويب اللاعب وردعه؛ إذا كان قد أخطأ بالفعل.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف عبدالرحمن مجدي لحين التحقيق معه، عقب عودة البعثة من طوكيو، بعد واقعة اتهام إحدى العاملات بأحد الفنادق في طوكيو للاعب بالاعتداء عليها.


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