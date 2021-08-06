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تموين مطروح: استلام 121 بطاقة ذكية لصرف السلع المدعمة بخمسة مدن

أحمد سباق
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:56 م

أعلن حسن الشيباني، مدير مديرية تموين مطروح، استلام 121 بطاقة ذكية ،من وزارة الإنتاج الحربي، لصرف السلع التموينية المدعمة، في خمسة مدن بشرق المحافظة.

 

وقال الشيباني إن البطاقات الذكية، التي تم استلامها، سيتم تزويعها بمكاتب تموين مرسى مطروح، والعلمين، وقرية سيدي عبد الرحمن، والحمام قرية بنجر السكر.

 

وأكد اختار جيمع اصحاب البطاقات الواردة من وزارة الإنتاج الحربي، كي يقوموا باستلامها من المكاتب التموينية الذكية التابعة لهم، ليبدأوا على الفور صرف الخبز أو الدقيق المدعم، والسلع التموينية المدعمة بداية من شهر سبتمبر المقبل.


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