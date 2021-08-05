سلطنة عمان تؤكد موقفها الداعم للشعب اللبناني في إعادة الإعمار

أكدت وزارة الخارجية العمانية موقف السلطنة الداعم لجمهورية لبنان الشقيقة في مواجهة الظروف التي تمر بها، وتضامنها مع الشعب اللبناني في إعادة الإعمار.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال مشاركة سلطنة عمان، في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبناني الشقيق الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالشراكة مع الأمم المتحدة، وذلك لمرور عام على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، ممثلة في وكيل وزارة الخارجية للشوؤن الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى.

ويهدف المؤتمر إلى حشد التضامن الدولي وتعزيز الجهود المبذولة لتقديم المساعدات للشعب اللبناني الشقيق.