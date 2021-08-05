أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، ارتفاع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال يونيو الماضي بما يعزز تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا بعد تخفيف القيود التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، ارتفع الطلب على المصانع في ألمانيا خلال يونيو الماضي بنسبة 4.1% بفضل زيادة الطلب المحلي، حيث زاد الطلب على السلع الاستثمارية بنسبة 14.8%.

وأشار التقرير إلى أن قوة دفع الاقتصاد في ألمانيا ستتزايد خلال الشهور المقبلة رغم الاختناقات التي تعاني منها إمدادات المواد الخام وبعض مستلزمات الإنتاج وبخاصة الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات. وكان التعافي الاقتصادي السريع في العالم بعد تخفيف قيود كورونا قد أدى إلى نقص في إمدادات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى إلى جانب طول المدد اللازمة لتوريد هذه المستلزمات.

كان البنك المركزي الألماني قد قال في وقت سابق إن الاقتصاد الألماني يكاد يكون قد استرد خسائر العام الماضي التي تكبدها بسبب قيود جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن المنتظر أن تشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني المقرر نشرها غدا إلى نمو الناتج الصناعي في ألمانيا خلال يونيو الماضي بنسبة 0.5%.