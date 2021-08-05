هيئة تفتيش تحقق في منح عقار الزهايمر من شركة بيوجين موافقة معجلة

قالت هيئة رقابة اتحادية أمريكية إنها ستفحص استخدام هيئات تنظيم الأدوية لعملية موافقة تهدف إلى السماح بالوصول للأدوية التجريبية بصورة أسرع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويهدف مسار الموافقة المعجلة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى الحصول على علاجات واعدة محتملة لتسويقها بشكل أسرع من خلال السماح باستخدام العلاجات، بينما يواصل مصنعو الأدوية دراستها، ويقول مؤيدوها إنها تساعد في تلبية الاحتياجات الطبية بسرعة.

ومنح المنظمون مجموعة من الأدوية مثل هذه التصاريح، بما في ذلك عقار أدوهلم لعلاج الزهايمر الذي طورته شركة "بيوجين" لكن بعض منتقدي العملية يقولون إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد استخدمت المسار كثيرا ولا تكمل شركات الأدوية أحيانا دراسات المتابعة المطلوبة.

وقال مكتب المفتش العام بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المكتب يخطط لمراجعة عملية الموافقة المعجلة، بما في ذلك المخاوف التي أثيرت بشأن التواصل بين مسؤولي إدارة الغذاء والدواء وبيوجين قبل الموافقة على استخدام عقار أدوهلم.