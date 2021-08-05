انطلاق ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت منذ قليل ورشة عمل منظمة الأمم المتحدة "مكتب مصر" عن أهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف ورشة العمل التعريف بهدف الحد من أوجه عدم المساواة، كما تتحدث الورشة عن هدف "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة".

وتتضمن ورشة العمل، جلسة بعنوان "الربط بين المعلومات الفنية وأشكال مختلفة من الصحافة والتخطيط الإخباري".

ويتحدث في ورشة العمل، الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومحمد بيومي مدير مشروعات البيئة والطاقة، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونرمين عبدالحميد مسؤولة التواصل والإعلام بمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.