العراق: تفجيرات ممنهجة طالت 13 برجا للكهرباء في صلاح الدين وكركوك ونينوي

أكدت وزارة الكهرباء العراقية، أن تفجيرات "ممنهجة" طالت 13 برجا خلال 48 ساعة في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

وقالت الشركة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الخميس: "إن حرب الأبراج واستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية أخذت تتوسع لتشمل جميع المحافظات الشمالية بتفجيرات ممنهجة وعدائية في غضون الـ 48 ساعة الماضية"، مبينا أنها "تستهدف قدرات وإمكانات الشركة واستنزاف بنيتها التحتية والذي يعمد منفذوه إيذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف البيان، أنه مساء أمس تم استهداف الخط الناقل "كركوك - القيارة الغازية" بعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة؛ ما تسبب في سقوط خمسة أبراج المرقمة (116- 117 – 118 – 119 - 120) وتوقف الخط عن العمل بالقرب من محطة It1A بين مفرق الشرقاط ومفرق الزوية في محافظة نينوي.

وأشار إلى أنه تم استهداف الخط الناقل (الشهيد عبدالله القديمة - الدور - شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي) بتفجير عبوات ناسفة استهدفت أبراج الخط بالقرب من حقل عجيل النفطي؛ ما أدى الى خروجه عن الخدمة في محافظة صلاح الدين.