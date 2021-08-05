ألمانيا: لاشيت يعارض خطة الخضر بإنشاء وزارة للمناخ بصلاحيات نقض

رفض أرمين لاشيت، مرشح الاتحاد المسيحي لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل بعد الانتخابات في أيلول/ سبتمبر، طلب الخضر باستحداث وزارة للمناخ تتمتع بصلاحيات الفيتو (النقض)، وهو بند أساسي في برنامجهم الانتخابي.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي لصحيفة "راينشه بوست": "نريد تحويل ألمانيا إلى دولة صناعية محايدة مناخيا. ويشمل هذا قضايا اجتماعية واقتصادية أيضا. حماية المناخ هي مهمة المستشار".

وأضاف: "يجب أن يشارك جميع أعضاء مجلس الوزراء في ذلك، إن الحكومة المستقبلية ليست بحاجة إلى النقض، بل إلى محرك نفاث"، مشيرا إلى أن الحماية الذكية للمناخ "ليست وظيفة بصلاحيات النقض لوزير من حزب الخضر".

ويهدف حزب الخضر، الذي يحتل المرتبة الثانية حاليا في استطلاعات الرأي بنسبة دعم تصل إلى حوالي 20 %، إلى تسريع توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والتعجيل بالخروج من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030 بدلا من عام 2038 المقترح حاليا.

وجعل حزب الخضر إنشاء وزارة للمناخ تتمتع بحق النقض هدفا رئيسيا لبرنامجهم الانتخابي الذي طرحوه أمس.

ومع حصول التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، على نحو 30% في استطلاعات الرأي، مقابل 16% للشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإنه من المرجح أن يكون الخضر شريكا في الائتلاف الحاكم المقبل.