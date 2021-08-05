رولز رويس البريطانية تقترب من بيع شركة «آي تي بي» الإسبانية

أعلنت شركة صناعة المحركات النفاثة البريطانية رولز رويس هولدنجز، اليوم الأربعاء، اقترابها من بيع شركة "آي.تي.بي أيرو" الإسبانية إلى مجموعة مستثمرين بقيادة شركات باين كابيتال للاستثمار المالي لتنهي معركة استمرت شهورا للفوز بشركة مكونات محركات الطائرات الإسبانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة البريطانية دخلت في محادثات حصرية مع المجموعة التي تقودها باين لبيع الشركة الإسبانية بحسب بيان موجه إلى بورصة الأوراق المالية.

وأوضحت صحيفة "إكسبنشن" أن باين ستتحالف مع سينر جروبو دي إنجنيريا الإسبانية للاستحواذ على آي.تي.بي مقابل 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار).

وستوفر هذه الصفقة سيولة نقدية تحتاجها رولز رويس هولدنجز بشدة بعد الصعوبات المالية التي تعرضت لها نتيجة تراجع الطلب على محركات الطائرات الكبيرة التي تنتجها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت رولز رويس الموجود مقرها في لندن قد وافقت أمس على بيع شركة بيرجن إنجينز الأصغر إلى شركة لانجلي هولدنجز البريطانية مقابل 63 مليون يورو، حيث تستهدف بيع أصول بأكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار).