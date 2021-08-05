الداخلية الروسية: 700 ألف مهاجر غير شرعي في روسيا

أفادت وزارة الداخلية الروسية بأن هناك أكثر من 700 ألف مهاجر غير شرعي من بلدان رابطة الدول المستقلة متواجدون حاليا في الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس - "لا يستعجل العديد من المواطنين الأجانب أن يأتوا إلى وزارة الداخلية"، لافتة إلى أنه لا يزال أكثر من 700 ألف شخص من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة متواجدون بروسيا في الخفاء.

وعقد النائب الأول لوزير الداخلية الروسي جنرال الشرطة ألكسندر جوروفوي لقاء - عبر الإنترنت - مع سفراء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأوكرانيا.