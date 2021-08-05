استطلاع: وزير الصحة التشيكي أكثر مسؤول أو سياسي يحظى بثقة الشعب

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سي في في إم" البحثية التشيكية، أن وزير الصحة التشيكي آدم فويتش، يحظى بأكبر قدر من الثقة بين الساسة والمسؤولين التشيكيين.

وقال نحو نصف المشاركين، في الاستطلاع 46%، إنهم يثقون في فويتش. وجاء رئيس المحكمة الدستورية بافل ريتشيتسكي في المرتبة الثانية بالحصول على 39% من الأصوات، بحسب راديو براغ إنترناشونال.

بينما أعرب أغلبية من المشاركين في الاستطلاع عن عدم ثقتهم في كل الساسة والمسؤولين الكبار الآخرين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء أندريه بابيش والرئيس ميلوش زيمان، بحصولهم على 67% و65% على التوالي.