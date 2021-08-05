تحركات نيابية لمواجهة مصانع بير السلم واختفاء الأنشطة الرياضية بالمدارس

السلاب يقدم طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجارى.. ومحسب: الاهتمام بصحة النشء أمن قومى



تقدم وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد مصطفى السلاب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن خطة الحكومة لمواجهة الغش التجارى ومصانع «بير السلم» المعروفة بتقليد المنتجات الأصلية.

وقال السلاب، فى طلبه: إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار جرائم الغش التجارى وتقليد السلع والمنتجات؛ حيث تم ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص، فى محافظة القاهرة، بحوزته 26,720 قطعة مستلزمات طبية، دون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأضاف أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت مؤخرا بغلق محل للأدوات الكهربائية بسبب اتهام صاحبه بتقليد علامة تجارية وغش المواطنين وتضليلهم وخلق انطباع غير حقيقى ومضلل للجمهور، وبيع منتجات مغشوشة.

وأضاف أن ما يتم ضبطه جزء بسيط من حجم تلك الجرائم التى تهدد الاقتصاد المصرى؛ حيث يوجد عدد أكبر لا يتم ضبطه، إلا أنها تمثل خطرا على الدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص؛ حيث يضر انتشارها بالمنتجات والسلع الأصلية التى تتأثر سلبيا بسبب تقليدها، كما لا تعرف الدولة عنها أى شىء، نظرا لأن تلك المنتجات المغشوشة يتم تصنيعها فى مصانع وورش صغيرة يطلق عليها «مصانع بير السلم».

وتابع: «المواطن الذى يتعرض للنص بشراء هذه السلع المغشوشة، يخسر أمواله ويتعرض لمخاطر باستخدام مثل تلك المنتجات المغشوشة، لاسيما إذا كانت سلع غذائية أو كهربائية».

كما تقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن اختفاء الأنشطة الرياضية من المدارس، وحصة الألعاب الرياضية، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على صحة التلاميذ.

وأوضح النائب أن اختفاء الأنشطة الرياضية بالمدارس وحصة الألعاب الرياضية نتج عنه العديد من الآثار السلبية فى مقدمتها أمراض السمنة التى تصيب الأطفال وتؤثر على صحتهم العامة، فضلا عن الأنيميا وضعف التركيز وغيرها من الأمراض.

وأكد محسب أن الاهتمام بالنشء فى هذه المرحلة يعد بمثابة أمن قومى للبلاد، فتنشئة طفل معافى صحيا وفكريا يجب أن يكون أهم مشروع للدولة حتى يتسنى لنا الوصول إلى جيل سليم بدنيا وواعٍ فكريا يساعد فى عملية البناء والتطور التى تشهدها الدولة المصرية، وترجمة حقيقية لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنشئة الأطفال صحيا وفكريا.

وقالت النائبة سحر بشير معتوق: إنها ستتقدم خلال دور الانعقاد الثانى بطلب مناقشة عامة إلى البرلمان لتوضيح سياسة الحكومة، لزيادة مستويات التشغيل بالمحافظة، وخفض معدلات البطالة بها.

وأوضحت أنها ستعمل على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لزيارة محافظة البحيرة، للوقوف على حجم الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها.

وتابعت: «محافظة البحيرة غنية بالإمكانيات والمواقع الاستراتيجية وبها فرص واعدة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب ضرورة الترويج لها لإقامة مشروعات تستوعب شبابها، وتخفض معدلات البطالة».