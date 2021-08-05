تقرير فلسطيني: مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية ، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال مايو الماضي بين جنود إسرائيليين و فلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من شهر مايو الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا، و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.