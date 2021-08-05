تعرف على 4 متاحف حول العالم توثق رحلة وتاريخ الخبز

يعتبر الخبز هو المكوّن الأساسي لأي وجبة مصرية، سواء كنت ستتناوله كساندويتش، أو ستضعه ضمن مكونات أحد الوجبات، أو ستستخدمه كغموس، فبالرغم من أنك ربما لا تدرك ذلك، ولكنك لا تستطيع أن تبقي منزلك بدون خبز لمدة يوم واحد.



وقد تعدى الخبز دوره من مجرد أكلة، ليصبح معلما من معالم البلاد المختلفة، فكل بلدة في العالم لها اسم وملمس وشكل للخبز الخاص بها، كما أن تاريخ صناعة الخبز وتطوره يختلف من بلد لبلد، ولهذا حرصت بعض الدول على إنشاء متاحف للخبز لتوثيق رحلة صناعته وتطوره، وفيما يلي نذكر 4 متاحف للخبز، وثقهم الموقع البرازيلي أو جولبو.



1. متحف دير بروتكولتور الألماني



تأسس متحف دير بروتكولتور في عام 1955 في مدينة أولم الألمانية، وعلى بعد حوالي 600 كم من العاصمة الألمانية برلين، ويحكي المتحف رحلة عمل الخبز من مرحلة زراعة حبوب القمح، حتى الطحن، وأنواع الخبز وشرح كل نوع، حسب المنطقة، ومن يدخل في المراسم الدينية.



2.متحف الخبز بمدينة سيا البرتغالية



يقع متحف الخبز بمنطقة سيرا دا إستريلا في مدينة سيا البرتغالية، وبه العديد من قاعات العرض، ويرصد تاريخ الخبز سياسيا وأدبيا ودينيا والمعدات الأثرية التاريخية والصور لمراحل إعداد الخبز، كما يوجد بالمتحف مطعم يقدم أنواعا عديدة من الخبز.



وتم افتتاح المتحف في عام 2002 على مساحة 3500 متر مربع في مدينة سيا البرتغالية، على بعد حوالي 3 ساعات من العاصمة لشبونة.



3. متحف بانيوم



تم تصميم متحف بانيوم بمدينة أستن النمساوية، على بعد ساعتين تقريبا من العاصمة فيينا، وتصميم المتحف معاصر، وأنشأه رجل أعمال اسمه بيتر أوجندبلر، وهو مهتم بالتجارة في المخبوزات.



ويعد المبنى بالفعل نقطة جذب بحد ذاته بسبب كونه تحفة معمارية معاصرة، ويحكي المحتف قصة الطعام، ويعرض بعضا من الآثار الأولى الموجودة في الأردن من خلال 1200 قطعة، ويشمل المتحف قطع أثرية فريدة مثل طبق طحن الحبوب الذي يبلغ عمرها 9000 عام، ويقدم المتحف ورش عمل ودورات لتعلم أكثر الوصفات التقليدية للبلد والمعارض المؤقتة.



4. متحف الخبز في منطقة إيلوبوليس



يوجد المتحف بمدينة إيلوبوليس البرازيلية، ويقع على بعد حوالي ساعة واحدة من ولاية بورتو أليجري، وتم بناء المتحف منذ 13 عاما من قبل برازيليين أحفاد العائلة الإيطالية كولوجينسي.



يحتوي المتحف على مجموعة من المعدات المستخدمة في صناعة الخبز من قبل المهاجرين الطليان الأوائل في المنطقة، إلى جانب سرد تاريخ الخبز بالصور ومقاطع الفيديو والأفلام الوثائقية والمحاضرات، بالإضافة إلى أنه يتحدث أيضا عن تاريخ الخبز في البرازيل، ويوجد به مخبز لإنتاج وتذوق منتجات الخبز.