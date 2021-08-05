زعيم الديمقراطيين الأحرار بألمانيا: تعيين مفوض خاص لمناطق الفيضانات سيساعد كثيرا

أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، تأييده لتعيين مفوض خاص لمناطق الفيضانات، واصفا ذلك بأنه سيكون "مساعدة حقيقية".

وأعرب كريستيان ليندنر عن عدم تفهمه لرفض وزير المالية الألماني أولاف شولتس لذلك، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين، إن الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر على قناعة بأن ذلك سيكون بمثابة "مساعدة حقيقية".

وأضاف أن من هذا المنطلق يجب أن يتفق مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الأسبوع القادم على استحداث هذا المنصب.

وكان شولتس، وهو مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لتولي منصب المستشار في ألمانيا، عارض تعيين مفوض حكومي خاص لمناطق الفيضانات، وقال شولتس، الذي يشغل حاليا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء لإذاعة غرب ألمانيا (دبليو دي آر): "سيكون ذلك زيادة في العمل البيروقراطي وقد يزيد الأمر تعقيدا".

لكن ليندنر يرى أنه يمكن لمثل هذا المفوض الخاص القيام بالدور التنسيقي في الجهات المتقاطعة بين الحكومة والولايات والمحليات والعمل على أن يسير كل شيء بسلاسة.

وبحسب تقارير إعلامية، هناك مطالب من هيئة محلية في ولاية راينلاند-بفالتس التي تتضررت بشدة من الفيضانات، في خطاب موجه للمستشارة الألمانية ورئيسة حكومة الولاية مالو دراير، بتعيين مفوض خاص من الحكومة الاتحادية باختصاصات واسعة لمنطقة "أرتال" التي شهدت فيضانات في غرب ألمانيا.