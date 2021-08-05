أعلنت شركة ماتيل لصناعة الألعاب، أنها صنعت دمية باربي تكريما لسارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد، والعالمة البريطانية إحدى مبتكري لقاح "استرازينكا" ضد كوفيد-19، والذي حقق نجاحًا متباينًا حول العالم ولكنه مصدر فخر كبير في المملكة المتحدة.

وحصلت البريطانية سارة جيلبرت، على وسام فارس في يونيو من قبل الملكة إليزابيث الثانية، للخدمات التي قدمتها للبحوث الطبية.

وذكرت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية، أن سارة جيلبرت أستاذة علم اللقاحات بجامعة أكسفورد، وجدت في البداية المبادرة "غريبة جدًا"، لكنها وافقت بعد بيان صادر عن الشركة إنها تأمل أن "تلهم جيلًا جديدًا من الفتيات الصغيرات للعمل في مجال العلوم. والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

وأضافت المحطة الفرنسية، أن أحد الأطفال الذي منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في يونيو لخدمة الصحة العامة والبحوث الطبية، قد أعرب عن أمله بأن "يدرك الأطفال الذين يرون باربي مدى أهمية المهن العلمية لمساعدة العالم من حولنا".

وبالإضافة إلى سارة جيلبرت، كشفت شركة ماتيل عن خمسة نماذج جديدة لتكريم النساء العاملات في مجال العلوم، موضحة أنها تريد "إلهام الجيل القادم للتعلم من هؤلاء الأبطال".

ومن بين النماذج التي جسدتها الشركة، والتي لن تُعرض للبيع على نطاق واسع، مقدمي الرعاية الأمريكية إيمي أوسوليفان، وممرضة غرفة الطوارئ في مستشفى ويكوف (نيويورك)، وأودري كروز، طبيبة في لاس فيجاس تكافح التمييز، بالإضافة إلى الدكتورة الكندية تشيكا ستايسي أوريوا، والعالمة البرازيلية في مجال الأبحاث الطبية الحيوية جاكلين جويس دي جيسوس والطبيب الأسترالي كيربي وايت، الذي شارك في ابتكار ثوب قابل لإعادة الاستخدام لموظفي التمريض.