باير جروب تقلص خسائرها خلال الربع الثاني

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أعلنت شركة الكيماويات الألمانية باير جروب، اليوم الخميس، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.335 مليار يورو بما يعادل 2.38 يورو للسهم مقابل خسائر قدرها 9.548 مليار يورو بما يعادل 9.72 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه، سجلت الشركة أرباحا أساسية من التشغيل المستمر بما يعادل 1.61 يورو للسهم الواحد بزيادة نسبتها 1.3% سنويا.

وزادت قيمة مبيعات المجموعة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 12.9% سنويا إلى 10.854 مليار يورو، بعد أن تضررت أعمال المجموعة بشدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان منفصل، أعلنت باير استحواذها على شركة فيفيديون ثيرابيوتكس الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمتخصصة في استغلال التكنولوجيات المكتشفة حديثا لتحقيق أهداف عالية القيمة ويصعب الوصول إليها تقليديا من خلال تطوير علاجات دقيقة لبعض الأمراض.

ووفقا لشروط الصفقة ستدفع باير مقدما 1.5 مليار يورو مع إمكانية دفع ما يصل إلى 500 مليون يورو وفقا للنجاح المنتظر للشركة الأمريكية في المستقبل.

ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الثالث من العام الحالي.