الصين تتعهد باتخاذ تدابير مضادة ردا على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

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قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان البوم الخميس، إن الصين تعارض "بشدة" موافقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول عملية بيع أسلحة من الولايات المتحدة لتايوان منذ توليها السلطة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الوزارة أعلنت أن الصين تحث الولايات المتحدة على وقف بيع الأسلحة لتايوان وإنهاء العلاقات العسكرية مع الجزيرة.

كما قالت الوزار، إن الصين سوف تتخذ إجراءات مضادة بناء على الوضع، دون الخوض في تفاصيل.

ويأتي ذلك في حين أعربت الحكومة التايوانية اليوم الخميس عن تقديرها للولايات المتحدة لموافقتها على صفقة أسلحة بقيمة 750 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة التايواني كزافييه شانج، إن هذه الخطوة تظهر أن الحكومة الأمريكية تأخذ قدرات تايوان في مجال الدفاع عن النفس على محمل الجد.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، غير أن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.