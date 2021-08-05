تسجيل عدد قياسي جديد لمرات عبور القناة الإنجليزية خلال يوم واحد

قام أكثر من 10 آلاف شخص حتى الآن بالرحلة المحفوفة بالمخاطر لعبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة هذا العام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ونجح ما لا يقل عن 482 شخصا في عبور مضيق دوفر أمس الأربعاء على متن 21 قاربا، فيما يعد رقما قياسيا جديدا يتم تسجيله في يوم واحد. وقد استؤنفت عمليات عبور القناة الإنجليزية في عام 2021 -بعد أن كانت قد تجاوزت في الشهر الماضي بالفعل العدد الإجمالي السنوي للرحلات التي تم خلال العام الماضي- في الأيام الأخيرة، بعد فترة من الطقس السيء.

وتُظهر البيانات التي جمعتها وكالة أنباء (بي إيه ميديا)، أن العدد الاجمالي لهذا العام يبلغ حتى الآن أكثر من 10 الآف و200 شخص، رغم المخاطر التي تتضمنها الرحلة.

وتجاوز عدد الوافدين أمس الأربعاء، والبالغ 482 شخصا -وهو الرقم الذي أكدته وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس- أعلى عدد يومي تم تسجيله من قبل، في 19 يوليو الماضي، بواقع 430 شخصا.

وتعهدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ووزارتها مرارا بجعل عبور القناة "غير ممكن"، إلا أن عدد عمليات عبور القناة استمر في الارتفاع.