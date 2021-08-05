السيسي يوجه الشكر لمنتخب اليد: مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التحية لفراعنة منتخب اليد بعد الأداء المشرف في منافسات أولمبياد طوكيو 2020 والمقامة خلال الفترة الحالية باليابان.

وخسر منتخب مصر اليوم في نصف النهائي أمام فرنسا، بنتيجة 27 – 23، لينافس الفراعنة على المركز الثالث والرابع ضد منتخب إسبانيا.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر "فيس بوك":«تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة».

وأضاف:«إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي ،كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري، شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا».