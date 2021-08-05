تحرير  1070محضرا في حملات على الأسواق خلال يوليو الماضي بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 1070 محضرًا، خلال الحملات المُنفذة طِوال شهر يوليو الماضي، فضلاً عن تحصيل مليوني جنيه قيمة غرامات استيلاء على السلع التموينية من البدالين التموينيين، وتحصيل ما يقرب من مليون و716 ألف جنيه من المستحقات على المخابز التمويني؛ لصالح الهيئة العامة للسلع.

وأشارت المديرية إلى تحرير 231 محضرًا للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق تم تحرير 839 محضر، ما بين رصد حالات غش تجاري وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية وعدم أعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، سحبت المديرية 27 عينة غذائية، و38 عينة من القمح المُعد للطحن والدقيق والنخالة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة.