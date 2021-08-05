فرنسا تعتزم إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لكبار السن والمعرضين للخطر

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا للفئات الأكثر عرضة للخطر وكبار السن بحلول الخريف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماكرون القول في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "من المحتمل أن تكون هناك حاجة لجرعة ثالثة، ليس للجميع على الفور ولكن على أي حال لكبار السن والأكثر عرضة للخطر".

وكان ماكرون قد ألمح إلى هذا الأمر في 12 يوليو.

ومن المقرر تحديد الخطط النهائية الأسبوع المقبل، وفقا لماكرون.

وحتى 4 أغسطس، تلقى 64.8% من الفرنسيين الجرعة الأولى من اللقاحات، فيما تلقى 53.9% التطعيم بالكامل، وفقا لوزارة الصحة.