ناسا تعلن انتهاء رحلة مروحيتها إنجنيتي «الأكثر تعقيدا» في المريخ

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قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء إن مروحيتها "إنجنيتي" أنهت رحلتها المريخية "الأكثر تعقيدا" حتى الآن.

وذكرت ناسا أنه خلال رحلتها العاشرة يوم 24 تموز/يوليو، التقطت المروحية الصغيرة صورتين تم دمجهما لالتقاط صورة ثلاثية الأبعاد للتجاعيد المنخفضة على سطح حفرة جيزيرو .

وصعدت إنجنيتي إلى "ارتفاع قياسي جديد" قدره 12 مترا والتقطت 10 صور بكاميرا الألوان الخاصة قبل الهبوط مجددا.

يأتي هذا بعد أن أعلنت (ناسا) الشهر الماضي أن مركبتها الجوالة "بيرسيفيرانس" تستعد لجمع أول عينة للصخور من على سطح كوكب المريخ.

وسترسل بعثات ناسا اللاحقة التي يتم تطويرها حاليا مع وكالة الفضاء الأوروبية مركبة فضائية إلى المريخ لجمع العينات وإعادتها إلى الأرض.

وهبطت المركبة "بيرسيفيرانس" على سطح كوكب المريخ في نهاية شباط/ فبراير بعد نجاحها في القيام بمناورة هبوط محفوفة بالمخاطر. واستغرقت وكالة ناسا 8 سنوات لتطوير وبناء المركبة التي تكلفت نحو 5ر2 مليار دولار.