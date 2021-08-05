الهند تسجل حوالي 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و533 وفاة

سجلت الهند 42 ألفا و982 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و812 ألفا و114 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 533 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 426 ألفا و290 شخصا.

وأفادت بأن 41 ألفا و726 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و974 ألفا و748 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 426 ألفا و290 حالة.