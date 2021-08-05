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إيطاليا: إعطاء 70 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

روما - د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:29 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 70 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ471 ألفا و959 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.37 مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفا 136 حالة.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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