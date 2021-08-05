بنجلاديش تمدد الإغلاق المرتبط بوباء كورونا 5 أيام أخرى

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قررت بنجلاديش تمديد إجراءات الإغلاق لمدة 5 أيام أخرى، في محاولة لاحتواء الزيادة في إصابات فيروس كورونا بسبب سلالة دلتا الأكثر نشرا للعدوى.

وجاء في إشعار حكومي اليوم الخميس أن القيود الحالية سوف تستمر حتى 10 أغسطس. وأضاف أن المصانع والرحلات الجوية الداخلية مستثناة من الإغلاق.

ووسط ارتفاع أعداد إصابات كورونا، فرضت بنجلاديش إغلاقا على مستوى البلاد في أوائل الشهر الماضي، حيث أغلقت المكاتب ومراكز التسوق وأوقفت وسائل النقل العام.

ومع ذلك، تم تخفيف القيود لمدة 9 أيام لتمكين الناس من التنقل خلال احتفال المسلمين بعيد الأضحى، قبل إعادة فرض الإغلاق في 23 يوليو لمدة أسبوعين آخرين.

وتسجل بنجلاديش حاليا أعلى أعداد من الإصابات منذ الإعلان عن اكتشاف سلالة دلتا في البلاد في يونيو.

وتمثل سلالة دلتا 98% من الحالات في بنجلاديش، وفقا لبحث أجرته جامعة بانجاباندهو شيخ مجيب الطبية.

وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، سجلت بنجلاديش 15 ألف إصابة جديدة يوميا في المتوسط​​، و236 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، وفقا لإحصاء حكومي.

ومن المقرر أن تبدأ الدولة الواقعة في جنوب آسيا حملة تطعيم واسعة النطاق تركز على المناطق الريفية يوم السبت، ثم تخطط لرفع قيودها تدريجيا في 11 أغسطس.