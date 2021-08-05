مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع سفراء مجموعة بوخارست توجهات واشنطن حيال المنطقة

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، مع سفراء "مجموعة بوخارست التسعة" (حلفاء الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو") السياسات الأمريكية بشأن المنطقة.

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن، اليوم إن سوليفان أطلع السفراء على التوجه الأمريكي بشأن أمن الطاقة في وسط أوربا والإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الشركاء لمواجهة مخاطر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، مشيرة إلى أن سوليفان استعرض مع السفراء المخاوف المشتركة بشأن الأوضاع في بيلاروسيا والزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن أواخر الشهر الجاري إلى جانب التوجهات الأمريكية الراهنة بشأن العلاقات مع روسيا.