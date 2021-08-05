أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا، اليوم الخميس، تسجيل خسائر بقيمة 952 مليون يورو (1.13 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين قالت إنها تتوقع تحسن أوضاع سوق رحلات الطيران طويلة المدى خلال العام الحالي مع تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل اتساع نطاق عمليات التطعيم ضد الفيروس على مستوى العالم.

وأشارت المجموعة الألمانية التي تمتلك شركتي الطيران سويسر أيرلاينز وأستوريان ايرلاينز وشركة الطيران منخفض التكاليف يوروينجز إلى أن نفقاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي زادت عن إيراداتها النقدية بقيمة 200 مليون يورو وهو ما جاء متفقا مع التقديرات السابقة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أبقت لوفتهانزا على تقديراتها السابقة بشأن خفض خسائرها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

كما أشارت المجموعة إلى تحقيق تقدم على صعيد سداد الأموال التي حصلت عليها من الدولة الألمانية خلال العام الماضي من خلال مبيعاتها من السندات.

تجدر الإشارة إلى أن حكومات ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا تعهدت العام الماضي بتقديم مساعدات مالية للوفتهانزا بقيمة تزيد على 9 مليارات يورو، في ظل تراجع أعمال الشركة نتيجة جائحة كورونا، وبالتالي تم انقاذ لوفتهانزا من الانهيار الاقتصادي.

وأعلنت الشركة في نهاية مارس الماضي أن لديها سيولة بقيمة 10.6 مليار يورو، وأنها استفادت حتى ذلك الوقت بما يقارب 2.5 مليار يورو من المساعدات الحكومية.