آبل: تعميم استخدام بطاقات الهوية الافتراضية لطلبة الجامعات في أمريكا وكندا

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات وبرامج الحاسوب عن دعمها لبرنامج لتعميم استخدام بطاقات الهوية الافتراضية بين طلبة الجامعات في كل من الولايات المتحدة وكندا.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أن استخدام هذه البطاقات الافتراضية للطلبة كان قد بدأ فى ثلاث جامعات أمريكية فقط منذ عام 2018 .. مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيعمم بالتدريج وانه سيبدأ العمل به في الجامعات الكندية اعتبارا من الخريف القادم بالإضافة إلى انتشاره في المزيد من الجامعات الأمريكية للمرة الأولي في الموسم الدراسي القادم في ظل الحاجة على عدم التلامس والتباعد الاجتماعي الذي تفرضه جائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أن جامعتي نيو برونزويك وشيريدان الكنديتين سوف يبدآن بالعمل بمحفظة ابل للبطاقات الذكية بالإضافة إلى جامعات اوبورن واريزونا وماين ونيوميكسيكو الأمريكية، مضيفا أن هذه البطاقات ستوفر نفس الخدمات التي تقدمها بطاقات الهوية التقليدية للطلبة ومن بينها الدخول إلى الأماكن المحظورة على غير الطلبة في الجامعة ودفع ثمن الطعام والشراب وغسيل الملابس في الجامعة عن طريق أجهزة لقراءة الأكواد المشفرة على الهواتف المحمولة للطلبة.

وأضاف البيان أن سياسة شركة "آبل" في استخدام هذه البطاقات الافتراضية تعد جزءا من جهود كبيرة تبذلها الشركة لتعميم استخدام هذه البطاقات في الحياة العامة حيث أنه يمكن استخدامها فى حجز غرف الفنادق وإصدار رخص قيادات السيارات بالإضافة إلى بطاقات هوية الإقامة في الولايات المختلفة.