محافظ مطروح يفتتح معرض الكتاب ويشهد حفلًا فنيًا

افتتح محافظ مطروح خالد شعيب، مساء اليوم /الخميس/، معرض مرسى مطروح للكتاب بجوار مسرح الشاطئ على كورنيش المدينة، والذي تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب في الفترة من 4 حتى 13 أغسطس الجاري.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض وعددها 14 جناحاً لهيئة الكتاب وعدد من دور النشر والطباعة، ويضم عددا من الكتب في كافة المجالات العلمية والتخصصات الثقافية والسياسية والدينية والأطفال والآداب والفنون والتراث وغيرها، وبأسعار رمزية تبدأ من جنيه فقط وفي متناول الجميع.

وأشاد محافظ مطروح بالمعرض وما يضمه من زخم ثقافي مع أهمية الإعلان عنه وتشجيع وتحفيز القراءة واستغلال الإقبال السياحي الكبير على المحافظة في الترويج والدعاية للمعرض، وما تمثله القراءة من أهمية في بناء القدرات المعرفية والثقافية وبناء الإنسان.

ووجه شعيب الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على رعايتها للمعرض واهتمامها بنشر المعرفة والثقافة، مع وصولها إلى كافة الأنحاء، وتعاونها مع محافظة مطروح في إقامة المعرض الذي يأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الثقافة، مع اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري الذي يعد أحد ركائز التنمية الاجتماعية، وإيماناً بأهمية دور الثقافة والفنون في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية ووعي مستنير تسهم في بناء مصر.

من ناحية أخرى، شهد محافظ مطروح استمرار العروض الفنية على مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح، والتي أحيتها، مساء الخميس، فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، مع تقديم عدد من الأغاني القديمة لأم كلثوم ووردة وليلى مراد وعبد الحليم حافظ، وذلك مع الاحتفالات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال موسم الصيف السياحي بمحافظة مطروح، بعنوان "صيف بلدنا بمطروح" بمشاركة عدد من الفرق الفنية لعدد من المحافظات.

جاء ذلك بحضور النائبين جمال الشورى وعيسى أبو تمر، ومحمد حمدي مدير عام الثقافة بمطروح، ومحمد عبدالله ممثل الهيئة العامة للكتاب، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.