نائب رئيس الوزراء الروسي: تركيا تشترى غاز روسي بالروبل

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك فى تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية اليوم الجمعة إنه: "تم بحث إمدادات الغاز إلى تركيا، والتي يتم توريدها بكميات كبيرة إلى حد ما( 26 مليار متر مكعب سنويا). وأثناء المفاوضات، واتفق الرئيسان على أن يتم دفع ثمن جزء من إمدادات الغاز بالروبل".

وأضاف نوفاك" إننا نتحدث حول التحول إلى العملات الوطنية بشكل تدريجي، وفي المرحلة الأولى سيتم دفع جزء من التوريدات بالروبل الروسي".

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان أجرى مباحثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي اليوم الجمعة، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.