البحرين تأسف لعدم تجاوب قطر مع دعواتها لتسوية مسائل عالقة

أعربت البحرين، أمس الخميس، عن أسفها لعدم تجاوب قطر مع دعوات المنامة لحل مسائل عالقة مع الدوحة، مشيرة إلى أن الباب مازال مفتوحا للحوار.



وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال لقاء مع مديري التحرير في الصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" إن "البحرين بادرت ولعدة مرات بدعوة الأشقاء في قطر لعقد المباحثات الثنائية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذا لما نص عليه بيان العلا".



وأعرب الزياني عن الأسف لأن دولة قطر لم تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة البحرين حتى الآن"، مؤكدا أن "المنامة ترى بأنه لا يصح ترك الأمور العالقة دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء".



وأضاف: "ولذلك فإن المسؤولية تقع على الأشقاء في قطر الذين لم يتجاوبوا مع الدعوات المتكررة التي وجهت إليهم من جانبنا"، مؤكدا "حرص البحرين على العلاقات الأخوية مع قطر، وأن الباب مازال مفتوحا للحوار والتفاهم ثنائيا وفق بيان العلا حول كافة المسائل العالقة التي تتطلب البحث والمعالجة".



وأشارإلى أنه من بين تلك المسائل العالقة "موضوع الصيادين البحرينيين، وأهمية التنسيق البحري، وأيضا ملف الطيران".



كما أعرب وزير الخارجية البحريني عن "التقدير لتجاوب الأشقاء في دولة قطر مع قرار البحرين بالسماح لتنقل جميع مواطني دول المجلس والدخول إلى المملكة عبر جميع المنافذ باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر دون أية إجراءات مسبقة".