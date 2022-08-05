نجاة ستيني بأعجوبة بعدما ظل عالقا في المحيط لـ 16 ساعة بعد غرق قاربه

وقال غواصو خفر السواحل إن نجاة الرجل كانت "شبه مستحيلة".

وأرسل قاربه إشارة استغاثة في الساعة 20:23 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، على بُعد 14 ميلا بحريا (26 كيلومترا بحريا) من جزر سيسارغاس، بالقرب من منطقة غاليسيا شمال غربي إسبانيا.

وانطلقت سفينة إنقاذ على متنها خمسة غواصين، بالإضافة إلى ثلاث مروحيات، للبحث عن الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه بعد، وإنقاذه.

ورُفع غواص على جسم السفينة للبحث عن ناجين على قيد الحياة.