الهند تنفي إجراء محادثات مع أفغانستان للتوصل إلى اتفاق تجاري  

نفى وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي، "في. موراليذاران"، اليوم، صحة ما تردد من ادعاءات عن إجراء بلاده محادثات للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي مع أفغانستان؛ لاستيراد معدن "الليثيوم" النفيس، الذي يستخدم في صناعة البطاريات للعديد من الأجهزة.

وأكد وزير الدولة الهندي، أمام أعضاء البرلمان اليوم، أنه ليس هناك اقتراح للسعي للتوصل لمثل هذا الاتفاق التجاري مع أفغانستان.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الحكومة الهندية تدرك مدى تأثير مد الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني إلى أفغانستان، قال الوزير إن "الحكومة اطلعت على تقارير فيما يتعلق بالمد المقترح لهذا الممر، ونحن نعتبر أي تصرفات من مثل هذا النوع من جانب أي طرف بمثابة انتهاك مباشر لسيادة الهند وسلامة أراضيها".

وأضاف أن مثل هذه الأنشطة أنشطة غير مشروعة وغير قانونية وغير مقبولة، وسوف ترد عليها الهند بالطريقة التي تناسبها".

وأكد وزير الدولة الهندي أن موقف بلاده إزاء هذا الممر موقف واضح، وهو أنه يمر من خلال أجزاء من ولاية "جامو وكشمير" بصورة غير مشروعة، وبالتالي فإن هذه المسألة تمس سيادة الهند وسلامة أراضيها.

ولفت إلى أن الحكومة الهندية أعربت للجانب الصيني عن قلقها بشأن أنشطته في المناطق التي تحتلها باكستان بصورة غير مشروعة، وطالبته بالتوقف عن هذه الأنشطة.

وأوضح أن حكومته تراقب عن كثب تطورات الوضع في أفغانستان، بما في ذلك الوضع الأمني، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المصالح الهندية.