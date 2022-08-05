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شوبو موتينج يخضع لجراحة ويغيب لبعض الوقت

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 11:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 11:11 ص

خضع الكاميروني إيريك ماكسيم شوبو موتينج مهاجم بايرن ميونخ لتدخل جراحي لاستخراج حصوة من الكلى وسط آمال بعودته قريبا إلى الملاعب.

وقال شوبو موتينج اليوم الجمعة عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور "الأسبوع الماضي خضعت لجراحة، كان هناك حاجة لاستخراج حصوة من الكلى، الجراحة مرت بشكل جيد وأنا بالفعل قيد التدريب بهدف العودة إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن".

وأوضح بايرن ميونخ في وقت سابق أن شوبو موتينج غاب عن التدريبات، دون الكشف عن أسباب غيابه، ولم يتضح بعد موعد عودة المهاجم الكاميروني للتدريبات.

ويفتتح بايرن حملة الدفاع عن لقب البوندسليجا في وقت لاحق اليوم بملاقاة مضيفه انتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي.


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