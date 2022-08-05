دبلوماسي روسي: لا نوافق على اتهام القوى النووية بتخريب التزامتها بنزع السلاح النووي

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أندريه بيلوسوف، اليوم الجمعة، أن موسكو لا توافق على المزاعم المتعلقة باتهام القوى النووية بتخريب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال بيلوسوف، أثناء حديثه أمام اللجنة الرئيسية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إن "قضايا نزع السلاح النووي تحتل مكانة خاصة على جدول الأعمال الدولي، وعلى الرغم من إحراز تقدم واضح في الحد من الأسلحة النووية، فإن القوى النووية متهمة تقريبًا بتخريب التزاماتها بنزع السلاح".

وأضاف: "أننا نختلف مع هذا الرأي. فروسيا تقدم مساهمة عملية كبيرة لتخليص العالم من تهديد أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكد الدبلوماسي الروسي التزام بلاده بالهدف النبيل المتمثل في بناء عالم خال من الأسلحة النووية من خلال الوفاء بجميع الالتزامات الدولية ذات الصلة، وخاصة تلك المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على السلام وتعزيز الأمن العالمي.