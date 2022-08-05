 في سابقة.. جنود موريتانيون يخلصون زميلا لهم من قبضة القضاء بالقوة - بوابة الشروق
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في سابقة.. جنود موريتانيون يخلصون زميلا لهم من قبضة القضاء بالقوة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 5:14 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 5:14 م

أفرج جنود موريتانيون عن زميل لهم كان في طريقه إلى السجن بعدما قرر قاض موريتاني وسط البلاد سجنه بتهمة الاغتصاب وخلصوه من قبضة أعوان القضاء وأعادوه لبيته .

وندد القاضي الموريتاني محمد ينجه ولد محمد محمود رئيس المحكمة التي قررت سجن العسكري في تدوينة له اليوم نشرها على حسابه في فيسبوك، بتصرف الجنود وتساءل عن مصير دولة الحق والقانون وإنفاذ القانون بحق من ارتكبوا جرائم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم .

ولفت القاضي إلى أن هذه "ليست هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم تنفذ. هناك أختها صادرة لتنفيذ حكم صدر في حق ضابط شرطة".

وأضاف القاضي في تدوينته: "عندما يحدث هذا في دولة قانون يكون له ما بعده".

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