وفد مالي يصل موريتانيا لحشد الدعم لرفع العقوبات المفروضة على باماكو

يجري وفد وازري من مالي رفيع المستوى يضم عدة وزراء مباحثات في العاصمة الموريتانية لحشد الدعم من أجل رفع العقوبات والحصار الاقتصادي والتجاري المفروض على باماكو منذ الانقلابين في هذا البلد.



ويضم الوفد وزراء الخارجية عبد الله ديوب والتجارة والاقتصاد والمالية والتجهيز والبنى التحتية والداخلية والأمن.



وبدأ الوفد المالي مباحثاته بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بلقاء مساء أمس الخميس بالقصر الرئاسي على أن يجتمع لاحقا اليوم الجمعة مع مسؤولين موريتانيين لبحث سبل إزالة العراقيل وتسهيل الحركة التجارية وانسياب تبادل السلع وتدفقها عبر ميناء نواكشوط إلى مالي والتماس الضغط الموريتاني على مجموعة دول أكواس ( المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية) لرفع الحصار عن مالي.



وأعلنت مالي تقليص المرحلة الانتقالية لحكم الانقلابيين إلى 24 شهرا لجبر خاطر مجموعة أكواس واقناعها بضرورة رفع الحصار عن مالي بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها باماكو .



وتشهد مالي أوضاعا أمنية وسياسية واقتصادية صعبة نتيجة الحصار ونشاط الجامعات الإرهابية المسلحة في البلاد وعلاقات متوترة مع فرنسا والاتحاد الأوربي أدت لسحب قوة برخان الفرنسية وقوة تاكوبا الاوربية من مالي.