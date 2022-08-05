أكثر من 500 ضحية بسبب السيول في باكستان

قالت هيئة حكومية باكستانية إن السيول التي تسببت فيها الأمطار الموسمية الغزيرة على نحو غير معتاد أودت بحياة 549 شخصاً على الأقل في باكستان خلال الشهر الماضي، وكانت المجتمعات النائية في إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد من بين الأكثر تضرراً.

وأقامت الهيئات الحكومية والجيش مخيمات إغاثة في المناطق التي ضربتها السيول وعملت على المساعدة في إعادة توطين الأسر وتوفير الغذاء والدواء. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، الجمعة، إنه إلى جانب الوفيات، دمرت السيول أكثر من 46 ألفاً و200 منزل، وفقا لوكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف خلال زيارته للمناطق المنكوبة: "نبذل قصارى جهدنا لتقديم إغاثة واسعة النطاق وإعادة تأهيل ضحايا السيول".

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الشهر الماضي شهد أمطاراً كانت الأكثر غزارة خلال 3 عقود، إذ زاد معدل هطول الأمطار بنسبة 133% عن المتوسط في الأعوام الـ30 الماضية.

وأفادت الإدارة بأن بلوخستان المتاخم لإيران وأفغانستان، استقبل 305% من الأمطار أكثر من المتوسط السنوي.