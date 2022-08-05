بكين تستدعي السفير الياباني بعد انتقاد طوكيو لمناورات صينية حول تايوان

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الياباني لدى بكين بعدما أثار غضبها انتقاد اليابان لمناورات صينية حول تايوان في إطار بيان لمجموعة الدول الصناعية السبع.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج رسمية.



كما استدعت الخارجية الصينية أمس سفراء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي.



كانت مجموعة السبع أعربت في بيان لوزراء خارجية الدول الأعضاء عن قلقها، وشددت على أنه ليس هناك أي سبب لاستخدام زيارة قامت بها سياسية أمريكية بارزة لتايوان ذريعة" لتنفيذ أنشطة عسكرية عدائية".



وبدأت الصين يوم الثلاثاء الماضي تدريبات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان في رد فعل على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات سوف تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، يجب إعادته للبر الرئيسي، وترفض أي اتصالات رسمية مع تايبيه.