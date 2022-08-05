الخارجية: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة للمحافظة على الأرواح

أعلنت وزارة الخارجية، إجراء مصر اتصالات مكثفة لاحتواء الوضع في غزة.



وقال بيان صادر عن الوزارة، مساء الجمعة: "تُجري جمهورية مصر العربية اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات".



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مسؤول بأن مصر تبذل جهودا كبيرة لاحتواء التصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك اتصالات مكثفة تقوم بها ‎مصر مع الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على القطاع.



واغتالت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.



وأطلق جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، في عملية أسماها "الفجر الصادق"، وزعم أنها موجهة فقط ضد مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، فيما تُظهر الفيديوهات لعمليات القصف أن أهدافا مدنية يتم استهدافها في العدوان.