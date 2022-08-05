 جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 10 كتائب احتياط لحدود غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 10 كتائب احتياط لحدود غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 7:12 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 7:12 م
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة ، حالة الاستنفار في الجنوب والوسط دافعا بعدد من الكتائب الاحتياطية الى حدود غزة، جاء ذلك بعد اغتيال القيادي سرايا القدس تيسير الجعبري وعدد من مقاتلي الحركة في قصف لطيران الاحتلال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء 10 كتائب من وحدات الاحتياط في كافة المجالات ودفع بها الى منطقة الجنوب، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن وزير جيش الاحتلال بيني جانتس وافق على أمر تجنيد 25 ألف جندي احتياط، وفقا للاحتياجات التشغيلية.

وقال موقع واللا نقلا عن مصدر "امني إسرائيلي":عملية استدعاء واسعة لقوات الاحتياط، وتوقع استمرار العملية العسكرية لعدة أيام ام، وليس يوما أو يومين".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد 10 مواطنين و40 إصابة جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة.

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