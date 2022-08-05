كشفت منصة أمازون برايم عن عدد من الأفلام التي تتيحها خلال شهر أغسطس، منها فيلم "كل شيء أو لا شيء: أرسنال"، الذي بدأ عرضه أمس الخميس، وهو فيلم وثائقي يأخذ عشاق الرياضة في جولة خلف كواليس واحد من أبرز أندية كرة القدم في العالم خلال أحد أصعب المواسم التي واجهته، ليسلط الضوء على جهود نادي أرسنال للحفاظ على انتصاراته في الدوري الإنجليزي والمشاركة مجدداً في دوري أبطال أوروبا. ويسلط الوثائقي الضوء على أهم النجاحات والتحديات التي واجهت الفريق على استاد الإمارات ومركز التدريب الخاص بالنادي. كما يتعرف المشاهدين على التحديات اليومية والضغوطات الكبيرة التي واجهت اللاعبين بسبب جدول مبارياتهم الحافل في ذلك الموسم.

وتعرض المنصة غدا فيلم "ثلاثة عشر حياة"، الذي يقدم القصة الحقيقية لفريق كرة قدم تايلاندي يعلق في كهف تام لوانج بسبب عاصفة مطرية عنيفة ومفاجئة، ويسلط الضوء على الجهود العالمية التي حاولت إنقاذ أعضائه. كما يصور الفيلم محاولة نخبة من أمهر الغواصين العالميين القادرين على التنقل ضمن متاهة من الأنفاق الغارقة بالماء بفضل مهاراتهم العالية لإنقاذ الأطفال الاثني عشر ومدربهم من خلال التعاون مع القوات التايلاندية وأكثر من عشرة آلاف متطوع. ويركز العمل على جهود فريق الإنقاذ لإبراز القدرات والإمكانيات البشرية الاستثنائية في مواجهة مجموعة من التحديات المستعصية للحفاظ على سلامة الفريق المحاصر؛ فهل سينجحون في ذلك؟

كما تطلق المنصة في 12 أغسطس الحالي، الموسم الأول من مسلسل A League of Their Own، والذي يتناول فكرة الفيلم الكلاسيكي اللطيف الذي أخرجه بيني مارشال ويحمل نفس الاسم، من منظور أوسع قليلاً، ويحكي قصة جيلٍ كاملٍ من النساء اللواتي حلمن بلعب البيسبول ضمن دوري البيسبول للمحترفات من جميع النساء الأمريكيات وغيره من الدوريات الاحترافية. ويروي المسلسل تفاصيل حياة كارسون (آبي جاكوبسون) وماكس (شانتيه آدامز) وغيرهما من الشخصيات الجديدة المرحة أثناء سعيهم لتأسيس فرقهم الخاصة واستكشاف مهاراتهم الحقيقية ليتمكنّ من لعب البيسبول في الدوريات الاحترافية.

وفي 26 أغسطس، يعرض فيلم Samaritan الذي يروى قصة سام كليري (يافون وانا والتون) وعمره 13 عاماً، الذي يعتقد سراً أن جاره الغامض والمنعزل السيد سميث (سيلفستر ستالون) بطل أسطوري يختبئ أمام مرأى الجميع. ويتناول الفيلم قصة حارس المدينة الخارق بعد عشرين عاماً الذي يعتقد الكثيرون أنه توفي خلال معركة خلال حريق شب في أحد المستودعات ضد عدوه اللدود، نيميسيس، إلا أن العديد من الأشخاص يعتقدون أن الحارس الأسطوري ما يزال على قيد الحياة رغم القصة السائدة حول وفاته. ونتابع خلال الفيلم جهود سام لإقناع جاره بإنقاذ المدينة مع تزايد مستويات الجريمة فيها.