 الإمارات تنوى استثمار مليار دولار في الشركات الباكستانية بمختلف القطاعات - بوابة الشروق
الجمعة 5 أغسطس 2022 8:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

الإمارات تنوى استثمار مليار دولار في الشركات الباكستانية بمختلف القطاعات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 7:48 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 7:48 م

أكد مصدر مسؤول في أبوظبي، اليوم الجمعة، نية الإمارات استثمار مليار دولار في الشركات الباكستانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يسعى هذا الاستثمار إلى استكشاف فرص ومجالات استثمارية جديدة للتعاون في مشاريع عبر مختلف القطاعات لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصلحة البلدين.

كما يؤكد هذا الاستثمار حرص الإمارات وباكستان على استمرار التعاون في مختلف المجالات والتي تشمل الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الزراعة والخدمات اللوجستية والاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك