خدمات مرورية مكثفة بالمقطم لتنفيذ أعمال تركيب الفواصل الخاصة بكوبري ميدان رسالة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال الغلق الكلي لكوبري ميدان رسالة المار أعلى شارع 9 والذي يربط بين شارع 9 وشارع أحمد فؤاد نجم اتجاه محور حسب الله الكفراوي؛ لتركيب الفواصل الخاصة بالكوبري واللافتات الإرشادية.

و يتم استخدام المأوى الدورانية بشارع 9 لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال حيث يتم تنفيذ أعمال الغلق اعتباراً من الساعة 1 ظهراً يوم غد الجمعة وحتى الساعة 3 مساء يوم الأحد المقبل.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

